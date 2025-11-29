Вибухи у Броварах: горіли будинки, гаражі, є постраждалі
Вибухи в Броварах Київської області прогриміли під час масової атаки РФ у ніч проти 29 листопада.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України та очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Вибухи в Броварах 29 листопада: що відомо
Унаслідок вибухів у Броварах виникла пожежа та руйнація в дев’ятиповерховому будинку на 8 та 9 поверхах.
Також у місті пошкоджено приватну забудову та поруч припарковані автомобілі.
Ліквідовано пожежу в гаражному кооперативі, де в результаті ворожої атаки пошкоджено 20 гаражів. На місці працюють усі оперативні служби взаємодії.
На місці для обігріву та надання допомоги розгорнуто Пункт незламності, з місцевими мешканцями працюють психологи ДСНС.
Наразі відомо, двоє людей дістали поранення, одна з них – у лікарні.
Загалом у Броварському районі пошкоджено 6 багатоповерхівок.
Рятувальники евакуювали 52 людини, серед них троє дітей.
Атаки на інші райони Київської області
У Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та виробництво.
Крім того, приватні будинки пошкоджені у Вишгородському районі.
Унаслідок ворожої атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів.
Наразі тут критична інфраструктура перейшла на резервне живлення.
Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та зв’язок працюють.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 375-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.