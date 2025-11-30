Взрывы в Николаеве: город атакуют ударные беспилотники
Взрывы в Николаеве прогремели около 11:00 30 ноября во время воздушной тревоги .
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Взрывы в Николаеве 30 ноября: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Николаеве, Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеских БПЛА в районе города.
— Слышен взрыв в Николаеве. Угроза дронов продолжается! — написал Сенкевич.
Однако о последствиях атаки на Николаев пока ничего не известно.
Информации о пострадавших также не поступало.
Напомним, что утром 30 ноября российская армия атаковала Вышгород Киевской области.
В результате атаки пострадали 19 человек, среди них трое детей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 376-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.