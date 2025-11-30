Вибухи у Миколаєві пролунали близько 11:00 30 листопада під час повітряної тривоги .

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Вибухи у Миколаєві 30 листопада: що відомо

Перед тим, як пролунали вибухи в Миколаєві, Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА в районі міста.

— Чутно вибух у Миколаєві. Загроза дронів триває! — написав Сєнкевич.

Однак, про наслідки атаки на Миколаїв наразі невідомо.

Інформації про постраждалих також не надходило.

Нагадаємо, що вранці 30 листопада, російська армія атакувала Вишгород Київської області.

Унаслідок атаки постраждали 19 людей, серед них троє дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 376-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

