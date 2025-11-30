Президент Владимир Зеленский сообщил, что только за эту неделю российская армия выпустила по Украине почти 1 400 ударных дронов, 1 100 управляемых авиабомб и 66 ракет.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский об атаках РФ на Украину в течение недели

Зеленский подчеркнул, что ежедневные обстрелы требуют системной международной поддержки.

Сейчас смотрят

По его словам, такие атаки продолжаются каждый день и требуют постоянного усиления обороноспособности государства.

— Каждый день мы должны укреплять устойчивость Украины. Нам нужны ракеты и системы ПВО, а также активная работа с партнерами ради мира. Нужны реальные, надежные решения, которые помогут завершить войну. Спасибо всем, кто поддерживает Украину, — подытожил президент.

Как отметил глава Украины, только этой ночью враг нанес удары по нескольким областям.

Раненые зафиксированы в Днепропетровской и Харьковской областях. Атаки также были направлены на Одесскую, Сумскую и Херсонскую области.

В целом во время ночной атаки Россия использовала 122 ударных дрона и применила баллистическое оружие — две ракеты.

Зеленский также отметил, что в Вышгороде Киевской области спасатели продолжают ликвидировать последствия очередной массированной атаки РФ.

Город атаковали дронами — повреждены многочисленные жилые дома.

По состоянию на утро известно о 19 раненых, среди которых есть дети. В результате удара погиб один человек.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.