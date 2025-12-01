У місті Карлівка Полтавської області унаслідок автомобільної катастрофи загинуло двоє неповнолітніх сестер. До дорожньо-транспортної пригоди причетний працівник поліції, який був за кермом машини.

ДТП у Карлівці: загинуло двоє сестер

Увечері 30 листопада у місті Карлівка правоохоронець за кермом власного автомобіля Hyundai Tucson скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги, повідомили Офіс генерального прокурора та ДБР.

Унаслідок автокатастрофи обидві дитини померли від отриманих травм.

За даними Офісу генпрокурора, працівник поліції зник із місця ДТП, але невдовзі повернувся. За попередньою інформацією, правоохоронець мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Наразі розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

За цією статтею передбачено тюремне ув’язнення на термін від семи до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами від семи до 10 років.

За даними Офісу генпрокурора, Євген Гладій очолив групу процесуальних керівників керівник Полтавської обласної прокуратури. Правоохоронця затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі поліція розпочала службове розслідування.

