Два человека погибли и еще трое получили ранения во время атаки на Терновку Днепропетровской области.

Атака на Терновку Днепропетровской области сегодня ночью: что известно

Атака на Терновку Днепропетровской области сегодня ночью была с применением беспилотников.

В городе Павлоградского района из-за обстрела вспыхнул пожар. Возгорание спасатели уже ликвидировали.

Частично разрушен частный дом, еще шесть – повреждены.

Подверглись разрушениям также гаражи и автомобили. Один легковой автомобиль уничтожен.

По данным главы областной военной администрации Владислава Гайваненко, в результате атаки на Терновку Днепропетровской области погибли мужчины в возрасте 43 и 50 лет.

В больнице сейчас три человека. 65-летние мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии. 18-летний парень – в состоянии средней тяжести.

Отметим, что под ударами дронов оказалась и Васильковская община Синельниковского района. Там повреждена инфраструктура.

В Никополе и Марганецкой общине зафиксировано попадание FPV-дронов.

В целом, по данным защитников неба, во время отражения атаки над областью было ликвидировано четыре беспилотника.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 379-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Владислав Гайваненко

Фото: Владислав Гайваненко

