РФ атаковала Терновку на Днепропетровщине: двое погибших, есть раненые
Два человека погибли и еще трое получили ранения во время атаки на Терновку Днепропетровской области.
Атака на Терновку Днепропетровской области сегодня ночью: что известно
Атака на Терновку Днепропетровской области сегодня ночью была с применением беспилотников.
В городе Павлоградского района из-за обстрела вспыхнул пожар. Возгорание спасатели уже ликвидировали.
Частично разрушен частный дом, еще шесть – повреждены.
Подверглись разрушениям также гаражи и автомобили. Один легковой автомобиль уничтожен.
По данным главы областной военной администрации Владислава Гайваненко, в результате атаки на Терновку Днепропетровской области погибли мужчины в возрасте 43 и 50 лет.
В больнице сейчас три человека. 65-летние мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии. 18-летний парень – в состоянии средней тяжести.
Отметим, что под ударами дронов оказалась и Васильковская община Синельниковского района. Там повреждена инфраструктура.
В Никополе и Марганецкой общине зафиксировано попадание FPV-дронов.
В целом, по данным защитников неба, во время отражения атаки над областью было ликвидировано четыре беспилотника.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 379-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Владислав Гайваненко
Фото: Владислав Гайваненко