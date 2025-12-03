В ночь на 3 декабря (с 18:00 2 декабря) российская армия атаковала Украину 111 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с разных направлений.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Атака дронов на Украину: как отработала ПВО

Российские захватчики запустили беспилотники различных типов из Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, что на территории РФ, а также с территории ВОТ АР Крым, а именно из Чауды. Более 60 из них были Шахедами.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 83 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской областях. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 379-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

