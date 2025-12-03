РФ атакувала Тернівку на Дніпропетровщині: двоє загиблих, є поранені
Двоє людей загинули та ще троє дістали поранення під час атаки на Тернівку Дніпропетровської області.
Атака на Тернівку Дніпропетровської області сьогодні вночі: що відомо
Атака на Тернівку Дніпропетровської області сьогодні вночі була із застосуванням безпілотників.
У місті Павлоградського району через обстріл спалахнула пожежа. Займання рятувальники вже ліквідували.
Частково зруйнований приватний будинок, ще шість – пошкоджені.
Понівечені також гаражі та автівки. Один легковик знищений.
За даними очільника обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка, внаслідок атаки на Тернівку Дніпропетровської області загинули чоловіки віком 43 і 50 років.
У лікарні наразі троє людей. 65-річні чоловік та жінка перебувають у важкому стані. 18-річний хлопець – у стані середньої важкості.
Зауважимо, що під дроновими ударами перебувала і Васильківська громада Синельниківського району. Там пошкоджено інфраструктуру.
У Нікополі й Марганецькій громаді зафіксовано влучання FPV-дронів.
Загалом, за даними оборонців неба, під час відбиття атаки над областю було ліквідовано чотири безпілотники.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 379-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Владислав Гайваненко
Фото: Владислав Гайваненко