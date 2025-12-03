В ночь на 3 декабря российские войска атаковали Одесскую область, применив ударные дроны Shahed.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 3 декабря: что известно

При атаке на Одесскую область 3 декабря основной удар враг направил по гражданской и энергетической инфраструктуре региона.

Сейчас смотрят

Ночью в результате удара беспилотников по объекту в Одесском районе вспыхнул пожар, повлекший повреждение энергооборудования.

По словам Кипера, один из работников предприятия получил ранения и находится в тяжелом состоянии.

– К сожалению, ранение получил работник предприятия, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь, – написал он в своем телеграм-канале.

Спасательные подразделения оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы по устранению последствий ночной атаки.

Правоохранительные органы документируют очередное преступление РФ, направленное против мирного населения Одесчины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 379-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.