РФ снова ударила по энергетической инфраструктуре Одесчины: есть пострадавший
В ночь на 3 декабря российские войска атаковали Одесскую область, применив ударные дроны Shahed.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Атака на Одесскую область 3 декабря: что известно
При атаке на Одесскую область 3 декабря основной удар враг направил по гражданской и энергетической инфраструктуре региона.
Ночью в результате удара беспилотников по объекту в Одесском районе вспыхнул пожар, повлекший повреждение энергооборудования.
По словам Кипера, один из работников предприятия получил ранения и находится в тяжелом состоянии.
– К сожалению, ранение получил работник предприятия, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь, – написал он в своем телеграм-канале.
Спасательные подразделения оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.
В настоящее время продолжаются восстановительные работы по устранению последствий ночной атаки.
Правоохранительные органы документируют очередное преступление РФ, направленное против мирного населения Одесчины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 379-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.