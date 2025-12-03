Уночі проти 3 грудня російські війська атакували Одеську область, застосувавши ударні дрони Shahed.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 3 грудня: що відомо

Під час атаки на Одеську область 3 грудня основний удар ворог спрямував по цивільній та енергетичній інфраструктурі регіону.

Уночі внаслідок удару безпілотників по об’єкту в Одеському районі спалахнула пожежа, що спричинила пошкодження енергообладнання.

За словами Кіпера, один із працівників підприємства дістав поранення та перебуває у тяжкому стані.

– На жаль, поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Рятувальні підрозділи оперативно локалізували й ліквідували займання.

Наразі тривають відновлювальні роботи для усунення наслідків нічної атаки.

Правоохоронні органи документують черговий злочин РФ, спрямований проти мирного населення Одещини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 379-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

