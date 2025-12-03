Днем прогремели взрывы в Харькове — враг атаковал Шевченковский район города.

Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.

Обновлено в 15:10

Сейчас смотрят

Взрывы в Харькове сегодня, 3 декабря: что известно

По словам Игоря Терехова, в результате взрыва пострадали два человека.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате российского удара по Харькову повреждены три автомобиля, также загорелись четыре гаража. Подразделения спасателей в настоящее время ликвидируют пожары, а медики оказывают помощь пострадавшим.

Вечером 28 ноября в Харькове прогремел взрыв — зафиксированы повреждения территории городского кладбища, в частности памятники, могилы, дорожное покрытие. Взрывами также повреждены два многоквартирных дома, административное здание и автомобиль.

Позже Игорь Терехов сообщил, что под завалами на месте взрыва в Шевченковском районе найдено тело погибшего человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 379-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.