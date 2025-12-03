Прогремел взрыв в Харькове: известно о двух пострадавших и погибшего
Днем прогремели взрывы в Харькове — враг атаковал Шевченковский район города.
Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.
Обновлено в 15:10
Взрывы в Харькове сегодня, 3 декабря: что известно
По словам Игоря Терехова, в результате взрыва пострадали два человека.
Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате российского удара по Харькову повреждены три автомобиля, также загорелись четыре гаража. Подразделения спасателей в настоящее время ликвидируют пожары, а медики оказывают помощь пострадавшим.
Вечером 28 ноября в Харькове прогремел взрыв — зафиксированы повреждения территории городского кладбища, в частности памятники, могилы, дорожное покрытие. Взрывами также повреждены два многоквартирных дома, административное здание и автомобиль.
Позже Игорь Терехов сообщил, что под завалами на месте взрыва в Шевченковском районе найдено тело погибшего человека.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 379-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.