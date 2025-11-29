Вечером 28 ноября в Харькове в результате очередной российской атаки было зафиксировано повреждение на территории городского кладбища.

Авиаудар по Харькову: последствия

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

– В Салтовском районе зафиксировано попадание по территории кладбища: повреждены памятники, могилы, дорожное покрытие, – говорится в сообщении.

Удар оккупационных войск нанесли примерно в 20:40.

По словам руководителя ОВА Олега Синегубова, взрывами также повреждены два многоквартирных дома, административное здание и автомобиль.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что в результате атаки пострадал один человек.

Напомним, в ночь на 29 ноября российские войска атаковали дронами Черниговскую область.

Удар пришелся по одному из предприятий, где загорелась кровля склада. Пожар оперативно ликвидирован.

Кроме того, дрон повредил объекты энергетической инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 375-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

