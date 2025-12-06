Российские войска сбросили на Славянск Донецкой области авиабомбу, в результате чего пострадали шесть человек.

Атака на Славянск 6 декабря — какие последствия

В Донецкой областной прокуратуре и Донецкой ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки на Славянск, которая произошла 6 декабря 2025 года в 16:46.

По данным прокуратуры, Вооруженные силы России нанесли удар по городу, использовав ФАБ-250 с УМПК. Авиабомба попала вблизи многоэтажного жилого дома в Славянске.

В результате атаки ранены два 38-летнего и 69-летнего мужчины, четыре женщины в возрасте 44, 60, 62 и 63 лет, которые находились в своих домах. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и резаные раны.

В населенном пункте повреждены семь многоэтажных домов, два нежилых здания и шесть автомобилей.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины). Сейчас на месте атаки документируют последствия обстрела.

Фото: Донецкая областная прокуратура

