РФ скинула на Слов’янськ авіабомбу: 6 поранених, пошкоджено багатоповерхівки
Російські війська скинули на Слов’янськ Донецької області авіабомбу, внаслідок чого постраждали шестеро людей.
Атака на Слов’янськ 6 грудня – які наслідки
У Донецькій обласній прокуратурі та Донецькій ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки на Слов’янськ, яка відбулася 6 грудня 2025 року о 16:46.
За даними прокуратури, Збройні сили Росії завдали удару по місту, використавши ФАБ-250 з УМПК. Авіабомба влучила поблизу багатоповерхового житлового будинку в Слов’янську.
Внаслідок атаки поранено двох 38 і 69-річних чоловіків, чотирьох жінок віком 44, 60, 62 та 63 років, які перебували у своїх оселях. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми та різані рани.
У населеному пункті пошкоджено сім багатоповерхових будинків, дві нежитлові будівлі та шість автомобілів.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України). Наразі на місці атаки документують наслідки обстрілу.
Фото: Донецька обласна прокуратура