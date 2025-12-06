Російські війська скинули на Слов’янськ Донецької області авіабомбу, внаслідок чого постраждали шестеро людей.

Атака на Слов’янськ 6 грудня – які наслідки

У Донецькій обласній прокуратурі та Донецькій ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки на Слов’янськ, яка відбулася 6 грудня 2025 року о 16:46.

За даними прокуратури, Збройні сили Росії завдали удару по місту, використавши ФАБ-250 з УМПК. Авіабомба влучила поблизу багатоповерхового житлового будинку в Слов’янську.

Внаслідок атаки поранено двох 38 і 69-річних чоловіків, чотирьох жінок віком 44, 60, 62 та 63 років, які перебували у своїх оселях. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми та різані рани.

У населеному пункті пошкоджено сім багатоповерхових будинків, дві нежитлові будівлі та шість автомобілів.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України). Наразі на місці атаки документують наслідки обстрілу.

Фото: Донецька обласна прокуратура

