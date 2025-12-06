Действующие атомные электростанции Украины были вынуждены сократить производство электроэнергии после масштабных российских обстрелов в ночь на 6 декабря.

Об этом сообщили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Министерство энергетики Украины.

Сокращение производства электричества на АЭС

— Масштабные военные действия в один миг повлияли на электросети и вынудили действующие АЭС Украины сократить производство электроэнергии. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призывает к военной сдержанности, чтобы избежать ядерной аварии, — говорится в сообщении.

В Министерстве энергетики Украины подтвердили, что в результате ночной массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации.

Глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Анатолий Замулко в эфире телемарафона рассказал, что увеличение мощности АЭС до номинальных значений будет происходить постепенно, когда энергетики восстановят поврежденные сети.

По его словам, уже начаты аварийно-восстановительные работы.

В то же время Анатолий Замулко объяснил, что пришлось вынужденно увеличить ограничения по электроснабжению в результате сегодняшней массированной атаки, а в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения света.

— Грубое нарушение международных требований по ядерной безопасности во время российских ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей питание собственных нужд и выдачу мощности атомных электростанций, не должно оставаться без внимания мирового сообщества. Российскую политику энергетического терроризма нужно остановить, — заявил он.

В ночь на 6 декабря в результате атаки Запорожская АЭС временно оставалась без внешнего электроснабжения. По информации Министерства энергетики, в настоящее время линия 330 кВ восстановлена. Однако линия 750 кВ все еще остается отключенной.

