Російські війська випустили по Херсонській ТЕЦ близько 100 снарядів, тому відновити її вкрай складно.

Про це заявив заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону Єдині новини.

Удар РФ по Херсонській ТЕЦ – які наслідки

– Не залишаємо можливість і надію відновити ТЕЦ. Робитимемо все, що для цього потрібно, але ситуація дійсно важка. Туди прилетіло близько 100 снарядів. Так швидко це не полагодити, на жаль, – зазначив Толоконніков.

За його словами, Херсонська ОВА шукає можливості забезпечити людей теплом децентралізовано.

Як пояснив Толоконніков, без світла і тепла залишаються близько 40 тис. абонентів.

– Але це 475 будинків при тому, що 40 тис. абонентів – це необов’язково абоненти, які проживають. Зараз 25% проживають. Теоретично, з цих 40 тис. абонентів – це близько 10 тис. квартир, в яких люди проживають, – сказав він.

Толоконніков розповів, що Херсонська ОВА звернулася до благодійників. За його словами, у міській військовій адміністрації ще є запаси калориферів. Водночас Нафтогаз пішов назустріч людям з Херсону, щоб забезпечити електрообігрівачами оселі, які залишилися без тепла.

– Інші квартири та частини будинків, багатоквартирних і приватних, ми обігріваємо в інший спосіб, іншими котельними. Але і вони піддаються обстрілам. Росіяни знають, де та що розташовано. Це дійсно критична ситуація, – резюмував Толоконніков.

