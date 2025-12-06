Росіяни запустили по Херсонській ТЕЦ близько 100 снарядів, ситуація важка – ОВА
- Заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков заявив, що відновити Херсонську ТЕЦ вкрай складно, оскільки російські війська випустили по ній близько 100 снарядів.
- Без світла і тепла залишаються близько 40 тис. абонентів, тому влада шукає можливості забезпечити людей децентралізовано.
Російські війська випустили по Херсонській ТЕЦ близько 100 снарядів, тому відновити її вкрай складно.
Про це заявив заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону Єдині новини.
Удар РФ по Херсонській ТЕЦ – які наслідки
– Не залишаємо можливість і надію відновити ТЕЦ. Робитимемо все, що для цього потрібно, але ситуація дійсно важка. Туди прилетіло близько 100 снарядів. Так швидко це не полагодити, на жаль, – зазначив Толоконніков.
За його словами, Херсонська ОВА шукає можливості забезпечити людей теплом децентралізовано.
Як пояснив Толоконніков, без світла і тепла залишаються близько 40 тис. абонентів.
– Але це 475 будинків при тому, що 40 тис. абонентів – це необов’язково абоненти, які проживають. Зараз 25% проживають. Теоретично, з цих 40 тис. абонентів – це близько 10 тис. квартир, в яких люди проживають, – сказав він.
Толоконніков розповів, що Херсонська ОВА звернулася до благодійників. За його словами, у міській військовій адміністрації ще є запаси калориферів. Водночас Нафтогаз пішов назустріч людям з Херсону, щоб забезпечити електрообігрівачами оселі, які залишилися без тепла.
– Інші квартири та частини будинків, багатоквартирних і приватних, ми обігріваємо в інший спосіб, іншими котельними. Але і вони піддаються обстрілам. Росіяни знають, де та що розташовано. Це дійсно критична ситуація, – резюмував Толоконніков.