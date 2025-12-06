Взрывы в Фастове Киевской области прогремели 6 декабря, когда враг массово атаковал регион ракетами и дронами.

Об этом сообщает глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, Укрзализныця и ГСЧС Украины.

Взрывы в Фастове 6 декабря: что известно

В результате взрывов в Фастове возникли пожары и разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо.

В связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове Укрзализныця изменила маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью.

— Безопасность людей — превыше всего. Задержки пока контролируемые, а наши диспетчеры позаботятся о возможных пересадках. В самом Фастове тревога еще продолжается, люди находятся в укрытиях. Просим внимательно слушать объявления железнодорожников на вокзалах и в поездах. Движение не останавливается, — сообщила Укрзализныця.

На данный момент известно, что во время взрывов в Фастове пострадал мужчина 1983 года рождения.

По словам главы ОГА, у него рваная рана левой голени.

Информация о последствиях взрывов в Фастове 6 декабря уточняется. На месте работают все необходимые службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 382-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

