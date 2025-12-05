В ночь на субботу, 6 декабря, прогремели взрывы в Киеве и области. Силы ПВО работали по вражеским целям.

Об этом сообщили в КГВА и КОВА.

Взрывы в Киеве и области 6 декабря: какие последствия

В Киевской ОГА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксированы беспилотники, по которым работают силы ПВО.

— Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, — отмечается в сообщении.

Позже в Киевской городской государственной администрации проинформировали о работе ПВО в столице.

— Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей, — написали в КГГА.

Напомним, в ночь на субботу прогремели взрывы в Чернигове. На территории города зафиксировали падение обломков российского беспилотника.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 382-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

