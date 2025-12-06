Вибухи у Фастові Київської області прогриміли 6 грудня, коли ворог масово атакував регіон ракетами і дронами.

Про це повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, Укрзалізниця та ДСНС України.

Вибухи у Фастові 6 грудня: що відомо

Унаслідок вибухів у Фастові виникли пожежі та руйнування на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо.

Зараз дивляться

У зв’язку з масованим обстрілом залізничної інфраструктури в Фастові Укрзалізниця змінила маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто цієї ночі.

— Безпека людей — понад усе. Затримки наразі контрольовані, а наші диспетчери подбають про можливі пересадки. У самому Фастові тривога ще триває, люди перебувають в укриттях. Просимо уважно слухати оголошення залізничників на вокзалах та у поїздах. Рух не спиняється, — повідомила Укрзалізниця.

Наразі відомо, що під час вибухів Фастові постраждав чоловік 1983 року народження.

За словами очільника ОВА, у нього рвана рана лівої гомілки.

Інформація щодо наслідків вибухів у Фастові 6 грудня уточнюється. На місці працюють всі необхідні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 382-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.