Взрывы в Чернигове прогремели ночью в субботу, 6 декабря. Об этом сообщили журналисты, которые находятся сейчас в городе.

Взрывы в Чернигове 6 декабря: какие последствия

Позже появилась официальная информация о взрывах в Чернигове.

В Черниговском горсовете сообщили, что на территории Чернигова зафиксировали падение российского беспилотника. Последствия уточняются.

Напомним, в пятницу, 5 декабря, после 22:00 российские войска атаковали объект гражданской критической инфраструктуры в Черниговском районе, сообщили в Черниговской РГА.

По предварительной информации, в результате атаки пострадавших нет. Есть повреждения частных домов.

В некоторых общинах Черниговского района в результате атаки возникли проблемы с электроснабжением.

Ликвидацию последствий начнут, как только позволит ситуация с безопасностью.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 382-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

