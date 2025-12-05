Вибухи в Чернігові пролунали вночі проти суботи, 6 грудня. Про це повідомили журналісти, що перебувають зараз в місті.

Вибухи в Чернігові 6 грудня: які наслідки

Пізніше з’явилася офіційна інформація про вибухи у Чернігові.

У Чернігівській міськраді поінформували, що на території Чернігова зафіксували падіння російського безпілотника. Наслідки уточнюються.

Зараз дивляться

Нагадаємо, ввечері п’ятниці 5 грудня, після 22:00, російські війська атакували об’єкт цивільної критичної інфраструктури в Чернігівському районі, повідомили у Чернігівській РДА.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждалих немає. Є пошкодження приватних будинків.

У деяких громадах Чернігівського району внаслідок атаки виникли проблеми з електропостачанням.

Ліквідувати наслідки розпочнуть, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 382-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.