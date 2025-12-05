Вибухи в Чернігові 6 грудня: у місті зафіксовано падіння уламків дрона
Вибухи в Чернігові пролунали вночі проти суботи, 6 грудня. Про це повідомили журналісти, що перебувають зараз в місті.
Вибухи в Чернігові 6 грудня: які наслідки
Пізніше з’явилася офіційна інформація про вибухи у Чернігові.
У Чернігівській міськраді поінформували, що на території Чернігова зафіксували падіння російського безпілотника. Наслідки уточнюються.
Нагадаємо, ввечері п’ятниці 5 грудня, після 22:00, російські війська атакували об’єкт цивільної критичної інфраструктури в Чернігівському районі, повідомили у Чернігівській РДА.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждалих немає. Є пошкодження приватних будинків.
У деяких громадах Чернігівського району внаслідок атаки виникли проблеми з електропостачанням.
Ліквідувати наслідки розпочнуть, як тільки дозволить безпекова ситуація.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 382-гу добу.
