Взрывы в Киеве прогремели около 00:20 5 декабря.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Взрывы в Киеве 5 декабря: что известно

Перед тем, как прогремели взрывы в Киеве, Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных БПЛА на столицу с северо-востока через Бровары.

После этого сообщения местные жители услышали взрывы и работу ПВО.

Официальных комментариев от властей пока не поступало.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате взрывов в Киеве.

Воздушная тревога в Киеве продолжается.

— Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты, — призвали горожан в Киевской городской военной администрации.

