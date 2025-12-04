Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
В Киеве раздавались взрывы, по вражеским дронам работала ПВО
Взрывы в Киеве прогремели около 00:20 5 декабря.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Киеве 5 декабря: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Киеве, Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных БПЛА на столицу с северо-востока через Бровары.
После этого сообщения местные жители услышали взрывы и работу ПВО.
Официальных комментариев от властей пока не поступало.
На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате взрывов в Киеве.
Воздушная тревога в Киеве продолжается.
— Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты, — призвали горожан в Киевской городской военной администрации.
