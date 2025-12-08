Во время атаки на Чернигов сегодня ночью 8 декабря вражеский БпЛА упал возле многоэтажного дома, повредив газопровод.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Атака на Чернигов 8 декабря: что известно

По словам главы ГВА, вражеский беспилотник разорвался возле многоэтажного дома.

Взрывной волной выбило окна и двери, повреждены автомобили. Кроме того, возник пожар на газопроводе.

Также известно, что три человека пострадали, один из них госпитализирован.

Сейчас аварийные службы ликвидируют последствия атаки на Чернигов 8 декабря.

Напомним, что в ночь на 8 декабря враг также атаковал Ахтырку Сумской области.

Там в результате попадания в многоэтажку пострадали семь человек, среди них – ребенок.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 384-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Дмитрий Брижинский

