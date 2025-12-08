Атака на Чернигов: БпЛА взорвался возле дома, поврежден газопровод
Во время атаки на Чернигов сегодня ночью 8 декабря вражеский БпЛА упал возле многоэтажного дома, повредив газопровод.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Атака на Чернигов 8 декабря: что известно
По словам главы ГВА, вражеский беспилотник разорвался возле многоэтажного дома.
Взрывной волной выбило окна и двери, повреждены автомобили. Кроме того, возник пожар на газопроводе.
Также известно, что три человека пострадали, один из них госпитализирован.
Сейчас аварийные службы ликвидируют последствия атаки на Чернигов 8 декабря.
Напомним, что в ночь на 8 декабря враг также атаковал Ахтырку Сумской области.
Там в результате попадания в многоэтажку пострадали семь человек, среди них – ребенок.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 384-е сутки.
Фото: Дмитрий Брижинский