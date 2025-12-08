Під час атаки на Чернігів сьогодні вночі 8 грудня ворожий БпЛА впав біля багатоповерхового будинку, пошкодивши газопровід.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Атака на Чернігів 8 грудня: що відомо

За словами очільника МВА, ворожий безпілотник розірвався біля багатоповерхового будинку.

Вибуховою хвилею вибило вікна та двері, пошкоджено автомобілі. Крім того, виникла пожежа на газопроводі.

Також відомо, що троє людей постраждали, одну з них ушпиталили.

Наразі аварійні служби ліквідовують наслідки атаки на Чернігів 8 грудня.

Нагадаємо, що уночі проти 8 грудня ворог також атакував Охтирку Сумської області.

Там унаслідок влучання в багатоповерхівку постраждали семеро людей, серед них – дитина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 384-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дмитро Брижинський

