В ночь на 8 декабря враг атаковал Ахтырку Сумской области тремя ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров и ГСЧС Украины.

Атака на Ахтырку 8 декабря: что известно

Во время атаки на Ахтырку российские оккупанты нацелили БпПЛА на многоэтажный дом. От удара вспыхнул пожар в квартирах со 2 по 5 этажи.

Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, часть — деблокировали из поврежденных этажей.

— Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. Цинично и подло. В очередной раз — в то время, когда люди спали в своих домах, — написал Григоров.

На данный момент известно о семи пострадавших, среди них один ребенок. Двое человек находятся в больнице.

Одновременно с тушением огня спасатели эвакуировали 35 жителей.

Из-за угрозы повторных вражеских атак работы приходилось временно приостанавливать. Однако позже спасателям все же удалось ликвидировать возгорание.

Разбор поврежденных конструкций продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 384-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

