Атака на Ахтырку: горела многоэтажка, среди пострадавших – ребенок
В ночь на 8 декабря враг атаковал Ахтырку Сумской области тремя ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров и ГСЧС Украины.
Атака на Ахтырку 8 декабря: что известно
Во время атаки на Ахтырку российские оккупанты нацелили БпПЛА на многоэтажный дом. От удара вспыхнул пожар в квартирах со 2 по 5 этажи.
Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, часть — деблокировали из поврежденных этажей.
— Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. Цинично и подло. В очередной раз — в то время, когда люди спали в своих домах, — написал Григоров.
На данный момент известно о семи пострадавших, среди них один ребенок. Двое человек находятся в больнице.
Одновременно с тушением огня спасатели эвакуировали 35 жителей.
Из-за угрозы повторных вражеских атак работы приходилось временно приостанавливать. Однако позже спасателям все же удалось ликвидировать возгорание.
Разбор поврежденных конструкций продолжается.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 384-е сутки.
