Зеленский обсудит с лидерами Европы вопросы безопасности и финансирование Украины
- Владимир Зеленский объявил о начале дипломатической недели, в ходе которой состоятся консультации с европейскими лидерами по вопросам безопасности и ПВО.
- Украинская сторона ведет активные переговоры с США, Умеров и Гнатов направляются в Европу для согласования позиций в переговорах.
Президент Владимир Зеленский заявил о начале дипломатической недели, в ходе которой состоятся консультации с европейскими лидерами.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский анонсировал начало дипломатической недели
— Прежде всего, вопросы безопасности, поддержка для нашей устойчивости, пакеты поддержки для нашей защиты. Прежде всего ПВО, долгосрочное финансирование для Украины. Конечно, мы будем говорить и о совместном взгляде, совместных позициях в переговорах, — заявил он в вечернем обращении в воскресенье, 7 декабря.
По словам главы государства, в последние дни представители Украины провели “предметные беседы с представителями президента США”.
Президент отметил, что сейчас секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов направляются в Европу.
— Я ожидаю от них подробную информацию обо всем, все, что было сказано американским представителям в Москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах с нами, с россиянами, — добавил президент.
Он рассказал, что вчера состоялся его разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Зеленский поблагодарил американскую делегацию “за готовность работать вместе 24 на 7”.
— Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хотя и непростой. Продолжаем работать. Некоторые вещи можно обсудить только лично: Умеров и Гнатов будут докладывать мне, также я буду говорить с лидерами Европы – у нас запланированы встречи в Лондоне, а также в Брюсселе, — отметил президент.