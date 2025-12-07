Президент Владимир Зеленский заявил о начале дипломатической недели, в ходе которой состоятся консультации с европейскими лидерами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский анонсировал начало дипломатической недели

— Прежде всего, вопросы безопасности, поддержка для нашей устойчивости, пакеты поддержки для нашей защиты. Прежде всего ПВО, долгосрочное финансирование для Украины. Конечно, мы будем говорить и о совместном взгляде, совместных позициях в переговорах, — заявил он в вечернем обращении в воскресенье, 7 декабря.

По словам главы государства, в последние дни представители Украины провели “предметные беседы с представителями президента США”.

Президент отметил, что сейчас секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов направляются в Европу.

— Я ожидаю от них подробную информацию обо всем, все, что было сказано американским представителям в Москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах с нами, с россиянами, — добавил президент.

Он рассказал, что вчера состоялся его разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Зеленский поблагодарил американскую делегацию “за готовность работать вместе 24 на 7”.

— Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хотя и непростой. Продолжаем работать. Некоторые вещи можно обсудить только лично: Умеров и Гнатов будут докладывать мне, также я буду говорить с лидерами Европы – у нас запланированы встречи в Лондоне, а также в Брюсселе, — отметил президент.

