Атака на Охтирку: горіла багатоповерхівка, серед постраждалих – дитина
У ніч проти 8 грудня ворог атакував Охтирку Сумської області трьома ударними безпілотниками.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров та ДСНС України.
Атака на Охтирку 8 грудня: що відомо
Під час атаки на Охтирку російські окупанти поцілили БпЛА по багатоповерховому будинку. Від удару спалахнула пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи.
Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися в підвал, частину — деблокували з пошкоджених поверхів.
— Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Вкотре — у той час, коли люди спали у своїх оселях, — написав Григоров.
Наразі відомо про сімох постраждалих, серед них одна дитина. Двоє людей знаходяться у лікарні.
Одночасно з гасінням вогню рятувальники евакуювали 35 мешканців.
Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилося тимчасово призупиняти. Однак пізніше рятувальникам таки вдалося ліквідувати займання.
Розбір пошкоджених конструкцій триває.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 384-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.