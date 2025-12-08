У ніч проти 8 грудня ворог атакував Охтирку Сумської області трьома ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров та ДСНС України.

Атака на Охтирку 8 грудня: що відомо

Під час атаки на Охтирку російські окупанти поцілили БпЛА по багатоповерховому будинку. Від удару спалахнула пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи.

Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися в підвал, частину — деблокували з пошкоджених поверхів.

— Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Вкотре — у той час, коли люди спали у своїх оселях, — написав Григоров.

Наразі відомо про сімох постраждалих, серед них одна дитина. Двоє людей знаходяться у лікарні.

Одночасно з гасінням вогню рятувальники евакуювали 35 мешканців.

Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилося тимчасово призупиняти. Однак пізніше рятувальникам таки вдалося ліквідувати займання.

Розбір пошкоджених конструкцій триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 384-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

