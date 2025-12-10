В Кировоградской области прокуроры сообщили о подозрении психологи детсада в пытках малолетнего ребенка.

В Кировоградской области психологиню подозревают в пытках ребенка

Как сообщила Кировоградская областная прокуратура, при процессуальном руководстве Головановской окружной прокуратуры практической психологу детского сада доложено о подозрении в пытках 6-летнего мальчика (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

Как выяснили прокуроры, подозреваемая систематически применяла к малолетнему физическое и психологическое давление, причиняя ему боль, вызывая страх и моральные страдания.

Собранные доказательства и результаты экспертных исследований подтвердили наличие у ребенка стойких эмоциональных нарушений, вызванных подобными действиями.

Санкция ч. 1 ст. 127 УК Украины предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.

Фото: Кировоградская обласная прокуратура

