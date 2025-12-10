Катувала дитину та чинила психологічний тиск: на Кіровоградщині психологу оголошено підозру
- У Кіровоградській області психологіню підозрюють у тортурах дитини.
- Відомо, що вона застосовувала до 6-річного хлопчика фізичний та психологічний тиск, завдаючи йому болю, страху та моральних страждань.
У Кіровоградській області прокурори повідомили про підозру психологині дитсадка у катуванні малолітньої дитини.
На Кіровоградщині психологиню підозрюють у катуванні дитини
Як повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, за процесуального керівництва Голованівської окружної прокуратури практичній психологині дитячого садка повідомлено про підозру у катуванні 6-річного хлопчика (ч. 1 ст. 127 КК України).
Як з’ясували прокурори, підозрювана систематично застосовувала до малолітнього фізичний та психологічний тиск, завдаючи йому болю, страху та моральних страждань.
Зібрані докази та результати експертних досліджень підтвердили наявність у дитини стійких емоційних порушень, спричинених такими діями.
Санкція ч. 1 ст. 127 КК України передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.
Фото: Кіровоградська обласна прокуратура