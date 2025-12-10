У Кіровоградській області прокурори повідомили про підозру психологині дитсадка у катуванні малолітньої дитини.

На Кіровоградщині психологиню підозрюють у катуванні дитини

Як повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, за процесуального керівництва Голованівської окружної прокуратури практичній психологині дитячого садка повідомлено про підозру у катуванні 6-річного хлопчика (ч. 1 ст. 127 КК України).

Як з’ясували прокурори, підозрювана систематично застосовувала до малолітнього фізичний та психологічний тиск, завдаючи йому болю, страху та моральних страждань.

Зібрані докази та результати експертних досліджень підтвердили наявність у дитини стійких емоційних порушень, спричинених такими діями.

Санкція ч. 1 ст. 127 КК України передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

