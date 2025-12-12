Один человек погиб и еще четверо пострадали во время атаки на Павлоград Днепропетровской области сегодня в ночь на 12 декабря.

Атака на Павлоград сегодня: что известно

Атака на Павлоград сегодня ночью была с применением беспилотников.

В результате обстрела огнем охватило пять частных домов, один из них разрушен. Все возгорания спасатели уже ликвидировали.

Сейчас смотрят

По словам руководителя Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко, атака на Павлоград унесла жизнь 71-летнего мужчины.

Еще один мужчина и три женщины пострадали.

Одна из женщин, 54-летняя местная жительница, находится с ожогами в больнице. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

По данным главы ОВА, из-за удара беспилотником горела также пристройка к гаражу в Васильковской общине Синельниковского района.

В Никополе и Покровской общине после вечернего обстрела повреждены частный дом и автомобиль.

В целом в течение ночи защитникам неба удалось сбить над регионом шесть беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 388-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.