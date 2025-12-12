Одна людина загинула та ще четверо постраждали під час атаки на Павлоград Дніпропетровської області сьогодні вночі проти 12 грудня.

Атака на Павлоград сьогодні: що відомо

Атака на Павлоград сьогодні вночі була із застосуванням безпілотників.

Через обстріл вогнем охопило п’ять приватних будинків, один із них зруйновано. Усі займання рятувальники вже ліквідували.

Зараз дивляться

За словами керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка, атака на Павлоград забрала життя 71-річного чоловіка.

Ще один чоловік та три жінки постраждали.

Одна з жінок, 54-річна місцева жителька, перебуває з опіками в лікарні. Її стан лікарі оцінюють як важкий.

За даними очільника ОВА, через удар безпілотником горіла також прибудова до гаража у Васильківській громаді Синельниківського району.

У Нікополі та Покровській громаді після вечірнього обстрілу понівечено приватний будинок та автомобіль.

Загалом упродовж ночі оборонцям неба вдалося приземлити над регіоном шість безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 388-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Владислав Гайваненко

Фото: Владислав Гайваненко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.