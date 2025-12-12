В Тернопольской области зафиксировали подземные толчки, сообщили в Главном центре специального контроля.

Землетрясение в Тернопольской области

В Мельнице-Подольской общине 11 декабря в 21:33 произошло землетрясение магнитудой 2,9.

По данным специалистов, эпицентр находился на глубине около трех километров. В центре уточнили, что согласно классификации, такие толчки относятся к категории ощутимых.

В сообщении напомнили, что регион уже переживал подобные события 6 марта этого года.

Тогда в области регистрировали землетрясение интенсивностью 2 балла, а 15 октября подземные колебания магнитудой 2,1 балла зафиксировали в соседней Черновицкой области.

Кроме того, в сентябре 2021 года в Тернопольской области произошло значительно более сильное землетрясение магнитудой 4,3.

Напомним, 8 декабря на территории Закарпатской области в районе села Холмовец зарегистрировано землетрясение магнитудой 1,8 на глубине 8 км.

Отмечается, что село Холмовец расположено почти на границе с Румынией.

