В Тернопольской области произошло землетрясение: насколько сильными были толчки
- В Тернопольской области зафиксировали новые подземные толчки, произошедшие поздно вечером 11 декабря.
- Специалисты сообщили о землетрясении на небольшой глубине и отнесли его к категории ощутимых.
- Регион уже не впервые переживает сейсмические события, последние из которых фиксировали в течение этого года.
В Тернопольской области зафиксировали подземные толчки, сообщили в Главном центре специального контроля.
Землетрясение в Тернопольской области
В Мельнице-Подольской общине 11 декабря в 21:33 произошло землетрясение магнитудой 2,9.
По данным специалистов, эпицентр находился на глубине около трех километров. В центре уточнили, что согласно классификации, такие толчки относятся к категории ощутимых.
В сообщении напомнили, что регион уже переживал подобные события 6 марта этого года.
Тогда в области регистрировали землетрясение интенсивностью 2 балла, а 15 октября подземные колебания магнитудой 2,1 балла зафиксировали в соседней Черновицкой области.
Кроме того, в сентябре 2021 года в Тернопольской области произошло значительно более сильное землетрясение магнитудой 4,3.
Напомним, 8 декабря на территории Закарпатской области в районе села Холмовец зарегистрировано землетрясение магнитудой 1,8 на глубине 8 км.
Отмечается, что село Холмовец расположено почти на границе с Румынией.