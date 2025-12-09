8 грудня зафіксували землетрус на території Закарпаття.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Землетрус на Закарпатті 8 грудня: що відомо

Так, за даними Головного центру спеціального контролю, на території Закарпатської області у районі села Холмовець зареєстровано землетрус магнітудою 1,8 на глибині 8 км.

Зараз дивляться

За класифікацією землетрусів, цей належить до невідчутних.

Так, землетрус зафіксували 8 грудня о 03:05 за київським часом. Координати джерела землетрусу: 48,06 пн. ш та 23,08 сх. д.

Село Холмовець розташоване майже на кордоні із Румунією.

Землетруси в Україні

У ніч на 1 липня в Полтавській області поблизу села Карпусі стався землетрус магнітудою 3,1.

13 липня в Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи реєструвалися на глибині 3 км.

27 липня у районі села Старі Санжари Полтавського району зафіксували землетрус на глибині 7,1 км.

Зранку 10 вересня фахівці зафіксували землетрус на Прикарпатті магнітудою 2,7.

Фото: Головний центр спеціального контролю

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.