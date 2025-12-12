На Тернопільщині зафіксували підземні поштовхи, повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус на Тернопільщині

У Мельнице-Подільській громаді 11 грудня о 21:33 стався землетрус магнітудою 2,9.

За даними фахівців, епіцентр розташовувався на глибині близько трьох кілометрів. У центрі уточнили, що згідно з класифікацією, такі поштовхи належать до категорії відчутних.

У повідомленні нагадали, що регіон уже переживав подібні події 6 березня цього року.

Тоді в області реєстрували землетрус інтенсивністю 2 бали, а 15 жовтня підземні коливання магнітудою 2,1 бала зафіксували у сусідній Чернівецькій області.

Крім того, у вересні 2021 року на Тернопільщині стався значно сильніший землетрус магнітудою 4,3.

Нагадаємо, 8 грудня на території Закарпатської області у районі села Холмовець зареєстровано землетрус магнітудою 1,8 на глибині 8 км.

Зазначається, що село Холмовець розташоване майже на кордоні із Румунією.

