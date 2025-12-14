В ночь на 14 декабря враг в очередной раз массово атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 14 декабря: что известно

По словам главы ОВА, в результате атаки на Одесскую область повреждены объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры.

Критическая инфраструктура области работает от генераторов.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Для ликвидации последствий атаки на Одесскую область 14 декабря на местах работают все соответствующие службы.

Для помощи населению развернуты пункты несокрушимости.

Напомним, во время массированной атаки на Одессу ночью 13 декабря российские войска нанесли удары по энергетической и гражданской критической инфраструктуре города.

По данным Одесской ОГА и городской военной администрации, атака стала одной из самых мощных за последнее время.

В результате обстрелов были повреждены объекты энергетики, промышленной и гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

Из-за отключения электроэнергии в большей части Одессы исчезли тепло- и водоснабжение, в ряде районов области фиксировали перебои со светом.

Городские больницы перевели на резервные источники питания, обеспечили запасы воды и топлива.

Бюветы работали от генераторов, для жителей организовали подвоз технической воды.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали несколько человек, погибших не зафиксировано.

