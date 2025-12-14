Прогремел взрыв в Запорожье: враг попал в супермаркет АТБ, есть раненные
- Утром в Запорожье прогремел взрыв - Воздушные силы в области зафиксировали пуски врагом КАБов.
- Оккупанты попали в супермаркет АТБ.
- Есть раненые люди, магазин разрушен.
Сегодня, 14 декабря, во время вражеской атаки прогремели взрывы в Запорожье.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Удар по АТБ в Запорожье сегодня, 14 декабря: что известно
По словам Ивана Федорова, на место происшествия выехали экстренные службы.
— Утром выходного дня враг атаковал Запорожье. На место выехали чрезвычайные службы, — сообщил Федоров.
Впоследствии он опубликовал видео последствий взрыва в Запорожье. На кадрах видно разрушенный супермаркет АТБ.
Впоследствии Иван Федоров сообщил, что в результате взрыва ранения получили четыре человека, им оказывают медицинскую помощь. Помещение магазина АТБ разрушено.
— К врачам продолжают обращаться пострадавшие после атаки на торговый центр. Кроме того, бригады скорой помощи направлены на места других попаданий, — подчеркнул Иван Федоров.
Сообщается, что снова слышен взрыв в Запорожье.
По информации главы ОВА, россияне нанесли удар уже по другому району Запорожья, там горят автомобили. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
В Запорожье продолжается воздушная тревога из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб по Запорожской области и областному центру.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 390-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА