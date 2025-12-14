Сегодня, 14 декабря, во время вражеской атаки прогремели взрывы в Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по АТБ в Запорожье сегодня, 14 декабря: что известно

По словам Ивана Федорова, на место происшествия выехали экстренные службы.

Сейчас смотрят

— Утром выходного дня враг атаковал Запорожье. На место выехали чрезвычайные службы, — сообщил Федоров.

Впоследствии он опубликовал видео последствий взрыва в Запорожье. На кадрах видно разрушенный супермаркет АТБ.

Впоследствии Иван Федоров сообщил, что в результате взрыва ранения получили четыре человека, им оказывают медицинскую помощь. Помещение магазина АТБ разрушено.

— К врачам продолжают обращаться пострадавшие после атаки на торговый центр. Кроме того, бригады скорой помощи направлены на места других попаданий, — подчеркнул Иван Федоров.

Сообщается, что снова слышен взрыв в Запорожье.

По информации главы ОВА, россияне нанесли удар уже по другому району Запорожья, там горят автомобили. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

В Запорожье продолжается воздушная тревога из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб по Запорожской области и областному центру.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 390-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.