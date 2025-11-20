Взрыв в Запорожье 20 ноября: в результате удара РФ пятеро погибших
Взрывы в Запорожье прогремели вечером 20 ноября. Россияне нанесли удар по городу. Погибли четыре человека, трое получили ранения.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 20 ноября: какие последствия
— Пять человек погибли, трое получили ранения в результате вражеского удара по Запорожью, — написал Федоров.
В результате атаки повреждены дома, магазин и рынок.
На месте работают все экстренные службы.
Напомним, сегодня днем прогремели взрывы в Днепре. Россияне атаковали город и область беспилотниками.
В результате вражеской атаки разбиты окна в двух многоэтажках.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 366-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА