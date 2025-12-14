Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.
Пролунав вибух у Запоріжжі: ворог поцілив у супермаркет АТБ
Головне
- Вранці у Запоріжжі пролунав вибух - Повітряні сили в області зафіксували пуски ворогом КАБів.
- Окупанти поцілили в супермаркет АТБ.
- Є поранені люди, магазин зруйновано.
Сьогодні, 14 грудня, під час ворожої атаки пролунали вибухи у Запоріжжі.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибух у Запоріжжі сьогодні, 14 грудня: що відомо
За словами Івана Федорова, на місце події виїхали екстрені служби.
Зараз дивляться
— Ранком вихідного дня ворог атакував Запоріжжя. На місце виїхали надзвичайні служби, — повідомив Федоров.
Згодом він опублікував відео наслідків вибуху у Запоріжжі. На кадрах видно понівечений супермаркет АТБ.
Керівник ОВА попередив, що ворожа атака на область продовжується.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.