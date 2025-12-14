Сьогодні, 14 грудня, під час ворожої атаки пролунали вибухи у Запоріжжі.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибух у Запоріжжі сьогодні, 14 грудня: що відомо

За словами Івана Федорова, на місце події виїхали екстрені служби.

— Ранком вихідного дня ворог атакував Запоріжжя. На місце виїхали надзвичайні служби, — повідомив Федоров.

Згодом він опублікував відео наслідків вибуху у Запоріжжі. На кадрах видно понівечений супермаркет АТБ.

Керівник ОВА попередив, що ворожа атака на область продовжується.

