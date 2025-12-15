События ночи 15 декабря: мирные переговоры в Берлине и удары дронами по России
В ночь на 15 декабря произошел ряд событий — от активных мирных переговоров в Берлине до новых атак дронов в России.
В частности, стало известно о “значительном прогрессе” в переговорах между Украиной и США и появились заявления лидеров Европы о перспективах мира.
Подробнее о ключевых событиях ночи — в подборке от Фактов ICTV.
- Мирные переговоры Украины и США
- Залог для Анны Скороход
- Атаки дронов в России
- Во время стрельбы в Сиднее погиб эмигрант из Украины
- Прощание со Степаном Гигой
Мирные переговоры Украины и США
Украина и международные партнеры находятся в активной фазе мирных переговоров.
Консультации между украинской и американской делегациями, которые длились более пяти часов в Берлине 14 декабря, продолжатся сегодня, 15 декабря.
Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что сейчас мир находится в критическом моменте мирного процесса и в то же время — ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние четыре года.
По его словам, стороны работают сразу над тремя ключевыми направлениями: рамочным 20-пунктным планом мира, гарантиями безопасности для Украины и планом ее послевоенного восстановления совместно с США и европейскими партнерами.
В то же время специальный посланник президента США Стив Виткофф сообщил о значительном прогрессе в переговорах в Берлине.
По его словам, состоялись глубокие дискуссии по мирному плану, экономическим программам и другим принципиальным вопросам, а стороны договорились продолжить переговоры уже на следующий день.
Залог для Анны Скороход
За народного депутата Анну Скороход внесли залог в размере 3 млн 28 тыс. грн.
Адвокат подтвердил, что залог внесли третьи лица, не связанные с депутатом.
Защита уже обжаловала меру пресечения и просит суд уменьшить сумму залога и снять электронный браслет.
15 декабря Высший антикоррупционный суд будет рассматривать вопрос ареста имущества депутата.
Атаки дронов в России
В ночь на 15 декабря российские регионы снова подверглись атакам беспилотников.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 15 дронов летели в направлении столицы, все цели якобы были сбиты противовоздушной обороной.
На местах падения обломков работали экстренные службы.
Кроме того, в Белгороде зафиксировано попадание в ТЭЦ Луч.
Местные власти сообщили о поражении инженерной инфраструктуры и перебоях со светом в нескольких районах города.
Во время стрельбы в Сиднее погиб эмигрант из Украины
Во время стрельбы на пляже Бонди-Бич в Сиднее погиб эмигрант из Украины, который пытался спасти свою жену.
Нападение произошло во время празднования Хануки — двое вооруженных мужчин открыли огонь по людям.
Всего погибли 16 человек, еще несколько получили ранения, среди них — полицейские.
Правоохранители сообщили, что стрельбу устроили отец и сын, нападение квалифицировали как целенаправленный антисемитский теракт.
Прощание со Степаном Гигой
Во Львове до 23:00 14 декабря продолжалось прощание с народным артистом Украины Степаном Гигой.
Церемония состоялась в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Проститься с легендарным певцом пришли родные, коллеги и люди из разных регионов Украины.
Львовяне отмечали, что со Степаном Гигой уходит целая эпоха, а его творчество навсегда останется частью украинского культурного наследия.
Сегодня в 14:00 состоится похоронная церемония в Гарнизонном храме, а ориентировочно в 15:00 – общегородское прощание на площади Рынок.
Похоронят Степана Гигу на 75-м поле Лычаковского кладбища.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 391-ю сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.