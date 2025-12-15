В ночь на 15 декабря произошел ряд событий — от активных мирных переговоров в Берлине до новых атак дронов в России.

В частности, стало известно о “значительном прогрессе” в переговорах между Украиной и США и появились заявления лидеров Европы о перспективах мира.

Подробнее о ключевых событиях ночи — в подборке от Фактов ICTV.

Мирные переговоры Украины и США

Украина и международные партнеры находятся в активной фазе мирных переговоров.

Консультации между украинской и американской делегациями, которые длились более пяти часов в Берлине 14 декабря, продолжатся сегодня, 15 декабря.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что сейчас мир находится в критическом моменте мирного процесса и в то же время — ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние четыре года.

По его словам, стороны работают сразу над тремя ключевыми направлениями: рамочным 20-пунктным планом мира, гарантиями безопасности для Украины и планом ее послевоенного восстановления совместно с США и европейскими партнерами.

В то же время специальный посланник президента США Стив Виткофф сообщил о значительном прогрессе в переговорах в Берлине.

По его словам, состоялись глубокие дискуссии по мирному плану, экономическим программам и другим принципиальным вопросам, а стороны договорились продолжить переговоры уже на следующий день.

Залог для Анны Скороход

За народного депутата Анну Скороход внесли залог в размере 3 млн 28 тыс. грн.

Адвокат подтвердил, что залог внесли третьи лица, не связанные с депутатом.

Защита уже обжаловала меру пресечения и просит суд уменьшить сумму залога и снять электронный браслет.

15 декабря Высший антикоррупционный суд будет рассматривать вопрос ареста имущества депутата.

Атаки дронов в России

В ночь на 15 декабря российские регионы снова подверглись атакам беспилотников.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 15 дронов летели в направлении столицы, все цели якобы были сбиты противовоздушной обороной.

На местах падения обломков работали экстренные службы.

Кроме того, в Белгороде зафиксировано попадание в ТЭЦ Луч.

Местные власти сообщили о поражении инженерной инфраструктуры и перебоях со светом в нескольких районах города.

Во время стрельбы в Сиднее погиб эмигрант из Украины

Во время стрельбы на пляже Бонди-Бич в Сиднее погиб эмигрант из Украины, который пытался спасти свою жену.

Нападение произошло во время празднования Хануки — двое вооруженных мужчин открыли огонь по людям.

Всего погибли 16 человек, еще несколько получили ранения, среди них — полицейские.

Правоохранители сообщили, что стрельбу устроили отец и сын, нападение квалифицировали как целенаправленный антисемитский теракт.

Прощание со Степаном Гигой

Во Львове до 23:00 14 декабря продолжалось прощание с народным артистом Украины Степаном Гигой.

Церемония состоялась в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Проститься с легендарным певцом пришли родные, коллеги и люди из разных регионов Украины.

Львовяне отмечали, что со Степаном Гигой уходит целая эпоха, а его творчество навсегда останется частью украинского культурного наследия.

Сегодня в 14:00 состоится похоронная церемония в Гарнизонном храме, а ориентировочно в 15:00 – общегородское прощание на площади Рынок.

Похоронят Степана Гигу на 75-м поле Лычаковского кладбища.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 391-ю сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

