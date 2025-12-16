РФ атаковала Украину 69 дронами: несколько БпЛА еще маневрируют в небе
Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли 69 беспилотниками.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину, по данным Воздушных сил ВСУ, началась еще с 18:00 15 декабря и продолжается до сих пор.
Защитники неба зафиксировали пуски 69 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов из районов российских Орла, Приморско-Ахтарска, Миллерово, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.
Около 40 из примененных врагом дронов составляли Шахеды.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 09:00 16 декабря сбили или приглушили 57 БпЛА на Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 10 ударных дронов в семи локациях.
Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве еще маневрируют несколько вражеских беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 392-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.