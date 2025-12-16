Президент Украины Владимир Зеленский обсудил мирный план с Дональдом Трампом.

Германия объявила о новой помощи, а российские войска нанесли удары по Днепропетровщине и Запорожью.

Подробнее о ключевых событиях ночи 16 декабря читайте в подборке от Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Зеленский провел разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась разработка мирного плана.

Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

Президент отметил, что общение проходило в расширенном формате с участием международных лидеров, а накануне американская сторона организовала отдельный брифинг.

Также Зеленский наметил дальнейшую последовательность шагов в рамках усилий, направленных на завершение войны в Украине.

– Сегодня-завтра мы доработаем документы, дальше США в ближайшие дни проведут консультации с Россией, после этого проведут консультации с президентом США, после чего наши команды встретятся в США в ближайшее время. Думаю может даже в выходные. Дальше после этой встречи будет видно. Будем думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере, с президентом США, – сказал он

Германия передаст Украине в €11 млрд

Германия планирует предоставить Украине более 11 миллиардов евро помощи в 2026 году.

Кроме того, ФРГ присоединится к обеспечению стабильного энергоснабжения украинских школ, больниц и детских садов.

Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер подчеркнул, что Берлин уделит особое внимание поддержке социальной инфраструктуры Украины на фоне попыток России, которые он назвал “варварскими”, уничтожить украинскую энергосистему. Именно поэтому Германия будет помогать с энергообеспечением детских садов, учебных заведений и медицинских учреждений.

– С февраля 2022 года Германия направила Украине военную помощь на €40 млрд и гражданскую поддержку на €36 млрд, – заявил Мерц.

Также он отметил, что для защиты объектов энергетической инфраструктуры Берлин дополнительно выделил Киеву 170 миллионов евро.

Обстрел Днепропетровской области

В ночное и утреннее время российские войска снова нанесли удары по Никопольскому району.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайвоненко.

Противник применял артиллерию и беспилотные летательные аппараты, под обстрелы попали Никополь, а также Мировская, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины.

В результате атак зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, сельскохозяйственного предприятия и автозаправочной станции.

По предварительным данным, обошлось без погибших и раненых среди мирного населения.

В то же время, по информации Воздушного командования Восток, силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией области восемь вражеских беспилотников.

Атака на Запорожье

Утром 16 декабря российский ударный дрон типа Shahed попал в многоэтажный жилой дом в Запорожье. В результате атаки пострадали мирные жители.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, обнародовав фото и видео с места происшествия.

По его словам, по прилету в многоэтажке вспыхнул пожар, из-за чего часть людей пришлось эвакуировать.

Известно, что одного из жителей ранило обломками, еще одна женщина получила отравление угарным газом. Впоследствии чиновник уточнил, что количество пострадавших возросло до трех человек.

В настоящее время на месте попадания работают экстренные и спасательные службы.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.