Під час нічної атаки Україну російські війська обстріляли 69 безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, за даними Повітряних сил ЗСУ, почалася ще з 18:00 15 грудня і триває досі.

Оборонці неба зафіксували пуски 69 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів із районів російських Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллерово, а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Зараз дивляться

Близько 40 із застосованих ворогом дронів становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 09:00 16 грудня збили чи приглушили 57 БпЛА на Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 10 ударних дронів на семи локаціях.

Атака триває, оскільки в повітряному просторі ще маневрують кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 392-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.