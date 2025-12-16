РФ атакувала Україну 69 дронами: кілька БпЛА ще маневрують у небі
Під час нічної атаки Україну російські війська обстріляли 69 безпілотниками.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну, за даними Повітряних сил ЗСУ, почалася ще з 18:00 15 грудня і триває досі.
Оборонці неба зафіксували пуски 69 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів із районів російських Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллерово, а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.
Близько 40 із застосованих ворогом дронів становили Шахеди.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 09:00 16 грудня збили чи приглушили 57 БпЛА на Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання 10 ударних дронів на семи локаціях.
Атака триває, оскільки в повітряному просторі ще маневрують кілька ворожих безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 392-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.