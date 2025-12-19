Уночі проти 19 грудня ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу 19 грудня: що відомо

Унаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Крім того, ударною хвилею пошкоджені домівки одеситів.

Частина одного з густонаселених районів міста тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання.

Наразі відомо про одну постраждалу. Її з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували до лікарні.

наслідки атаки на Одесу 19 грудня 2025
наслідки атаки на Одесу 19 грудня 2025. Фото: Одеська МВА
На місці атаки працюють усі необхідні комунальні служби для ліквідації наслідків удару.

— Комунальники активно прибирають уламки від ударної хвилі та закривають вибиті вікна захисною плівкою для збереження тепла в помешканнях. На місці працює оперативний штаб, де жителі можуть отримати консультації та оформити документи для подальшого отримання компенсації за пошкоджене майно, – повідомив Лисак.

Станом на ранок 19 грудня унаслідок атаки на Одесу в Пересипському районі досі частково відсутні тепло- та водопостачання через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури.

Фахівці продовжують роботу для відновлення комунальних послуг та повернення району до нормального функціонування.

Нагадаємо, що 18 грудня в Одеському районі в селі Маяки російський ударний безпілотник влучив у цивільну автівку, яка їхала мостом.

На момент атаки в машині перебувала жінка з трьома дітьми – мати зазнала важких травм і померла в машині швидкої допомоги.

Діти дістали гостру реакцію на стрес.

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

Фото: Одеська МВА

