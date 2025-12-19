Атака на Одесу: місто частково без води, світла та тепла, є постраждала
Уночі проти 19 грудня ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Атака на Одесу 19 грудня: що відомо
Унаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Крім того, ударною хвилею пошкоджені домівки одеситів.
Частина одного з густонаселених районів міста тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання.
Наразі відомо про одну постраждалу. Її з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували до лікарні.
На місці атаки працюють усі необхідні комунальні служби для ліквідації наслідків удару.
— Комунальники активно прибирають уламки від ударної хвилі та закривають вибиті вікна захисною плівкою для збереження тепла в помешканнях. На місці працює оперативний штаб, де жителі можуть отримати консультації та оформити документи для подальшого отримання компенсації за пошкоджене майно, – повідомив Лисак.
Станом на ранок 19 грудня унаслідок атаки на Одесу в Пересипському районі досі частково відсутні тепло- та водопостачання через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури.
Фахівці продовжують роботу для відновлення комунальних послуг та повернення району до нормального функціонування.
Нагадаємо, що 18 грудня в Одеському районі в селі Маяки російський ударний безпілотник влучив у цивільну автівку, яка їхала мостом.
На момент атаки в машині перебувала жінка з трьома дітьми – мати зазнала важких травм і померла в машині швидкої допомоги.
Діти дістали гостру реакцію на стрес.
Фото: Одеська МВА