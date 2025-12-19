Ночная атака на Украину: Россия применила 160 дронов
В ночь на 19 декабря (с 18:30 18 декабря) Россия осуществила атаку по Украине, применив 160 ударных беспилотников типов Shahed, Гербера и других.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 19 декабря: что известно
По данным защитников неба, среди всех беспилотников, выпущенных этой ночью Россией, около 90 – Шахеды.
Пуски осуществлялись из направлений:
- Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово (РФ);
- Гвардейское (временно оккупированный Крым).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или приглушено 108 вражеских БпЛА типов Shahed, Гербера и других дронов на Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано 47 попаданий ударных БпЛА на 23 локациях.
В частности, в результате дроновой атаки на Одессу часть жилых районов временно остались без электро-, водо- и теплоснабжения.
Кроме того, взрывной волной в городе повреждены дома.
На данный момент известно, что в результате атаки на Одессу 19 декабря пострадал один человек.
Воздушные силы отмечают, что атака продолжается – воздушном пространстве остается несколько вражеских БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 395-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.