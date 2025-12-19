В ночь на 19 декабря (с 18:30 18 декабря) Россия осуществила атаку по Украине, применив 160 ударных беспилотников типов Shahed, Гербера и других.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 19 декабря: что известно

По данным защитников неба, среди всех беспилотников, выпущенных этой ночью Россией, около 90 – Шахеды.

Пуски осуществлялись из направлений:

Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово (РФ);

Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или приглушено 108 вражеских БпЛА типов Shahed, Гербера и других дронов на Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано 47 попаданий ударных БпЛА на 23 локациях.

В частности, в результате дроновой атаки на Одессу часть жилых районов временно остались без электро-, водо- и теплоснабжения.

Кроме того, взрывной волной в городе повреждены дома.

На данный момент известно, что в результате атаки на Одессу 19 декабря пострадал один человек.

Воздушные силы отмечают, что атака продолжается – воздушном пространстве остается несколько вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 395-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

