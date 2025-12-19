В ночь на 19 декабря и в течение дня произошел ряд резонансных событий – от массированных атак РФ по регионам Украины до важных международных решений о поддержке Киева и гарантиях безопасности.

Российские войска атаковали Одессу, Харьковскую область, нанеся удары по критической инфраструктуре и гражданским населенным пунктам.

В то же время США и Европейский Союз приняли стратегические решения, касающиеся финансирования обороны Украины, замороженных активов РФ и гарантий безопасности.

Подробнее о ключевых событиях — в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Одессу

В результате очередной вражеской атаки на Одессу был поврежден объект критической инфраструктуры.

Ударная волна также нанесла ущерб жилым домам одесситов.

Из-за атаки часть одного из густонаселенных районов города временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.

Аварийные и коммунальные службы сразу начали восстановительные работы.

По имеющейся информации, пострадала один человек — женщина в состоянии средней тяжести.

Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

На месте работают все профильные службы.

Проводится оценка масштабов повреждений жилья и сбор информации для дальнейшего оказания помощи жителям.

Атаки РФ на Харьковскую область

В четверг, 18 декабря, около 19:55 российские войска атаковали беспилотником село Родной Край Богодуховского района Харьковской области.

По данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты применили дроны типа Герань-2.

В результате удара повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадавших нет.

В то же время днем россияне нанесли авиационный удар по Благодатовке Купянского района.

В результате атаки погиб 22-летний мужчина, еще пять человек получили ранения — две женщины и три мужчины.

Правоохранители начали досудебное расследование по статье 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.

США приняли оборонный бюджет с помощью Украине

В четверг, 18 декабря, президент США Дональд Трамп подписал закон о национальном обеспечении обороны на 2026 финансовый год.

Документ предусматривает рекордные военные расходы в размере 901 млрд долларов. В нем также заложена помощь Украине — $800 млн в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности.

Финансирование будет предоставлено двумя траншами — по $400 млн в 2026 и 2027 годах и направлено на закупку американского вооружения для Вооруженных сил Украины.

ЕС согласовал €90 млрд помощи Украине

Европейский Союз принял решение о масштабной финансовой поддержке Украины на 2026–2027 годы.

Речь идет о €90 млрд беспроцентного займа, который Украина должна вернуть только после выплаты Россией репараций.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что средства будут привлечены через заимствования ЕС на международных рынках капитала, чтобы оперативно покрыть финансовые потребности Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что в случае отказа РФ платить репарации замороженные российские активы могут быть использованы для погашения кредита.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по ВОТ Украины

Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины».

Документ поддержали 79 стран, против проголосовали 16, еще 73 воздержались. Резолюция охватывает все временно оккупированные территории Украины, включая Крым.

В ней осуждается агрессивная война РФ, принудительная мобилизация, пытки, преследование журналистов, разрушение культурного наследия и незаконное удержание гражданских и военнопленных.

ЕС готов присоединиться к гарантиям безопасности Украины

Лидеры Европейского Союза заявили о готовности внести вклад в надежные гарантии безопасности для Украины в сотрудничестве с США и международными партнерами.

В выводах саммита ЕС указано, что Европа и в дальнейшем будет обеспечивать Украину финансовыми, военными и оборонными ресурсами для сдерживания российской агрессии в долгосрочной перспективе.

Также подтверждено решение о сохранении замороженных активов РФ до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не компенсирует нанесенный Украине ущерб.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 395-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

