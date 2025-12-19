Уночі проти 19 грудня (з 18:30 18 грудня) Росія здійснила атаку по Україні, застосувавши 160 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера та інших.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 19 грудня: що відомо

За даними оборонців неба, серед усіх безпілотників, що випустила цієї ночі Росія, близько 90 – Шахеди.

Пуски здійснювалися з напрямків:

Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллєрово (РФ);

Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або приглушено 108 ворожих БпЛА типів Shahed, Гербера та інших дронів на Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано 47 влучань ударних БпЛА на 23 локаціях.

Зокрема, унаслідок дронової атаки на Одесу частина житлових районів тимчасово залишилися без електро-, водо- та теплопостачання.

Крім того, вибуховою хвилею в місті пошкодило будинки.

Наразі відомо, що унаслідок атаки на Одесу 19 грудня постраждала одна людина.

Повітряні сили наголошують, що атака триває – у повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 395-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

