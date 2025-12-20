Увечері 19 грудня Росія завдала ударів по Одещині, в результаті чого загинуло 8 людей, ще 27 зазнали поранень.

Оновлено 20 грудня.

Атака на Одеський район 19 грудня: що відомо

Пізно ввечері РФ атакувала балістикою портову інфраструктуру Одеського району, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Зараз дивляться

На ранок 20 грудня рятувальники ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого ракетного удару загинуло вісім людей, ще 27 дістали поранення. Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі атаки.

На паркуванні спалахнули вантажні автомобілі, також зазнали пошкоджень легкові автівки. Усі пожежі оперативно ліквідували.

– Світ має відповідно реагувати та посилювати санкційний тиск на країну-агресора, – наголосив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що вночі проти 19 грудня ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок цього було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Через цей удар місто частково залишилось без води, світла та тепла, також повідомлялось, що постраждала жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 396-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.