В порту Пивденный горели до 30 емкостей с мукой и маслом
- РФ осуществила атаку на порт Южный и энергетическую инфраструктуру Одесской области.
- В результате ударов возник пожар и масштабные отключения электроэнергии.
Российские агрессоры продолжают наносить удары по Одесской области, раздаются взрывы в порту Пивденный. Также россияне активно атакуют энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Взрывы в порту Пивденный: что известно
По словам Алексея Кулебы, Россия пытается разрушить морскую логистику, нанося системные удары по портовой и энергетической инфраструктуре.
– В порту Пивденный в результате удара возник пожар – загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом. Работники порта и все профильные службы работают на месте, продолжается ликвидация последствий, – рассказал он.
Кулеба добавил, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тысяч абонентов Одесской области.
Он подчеркнул, что аварийные бригады работают над восстановлением, а объекты критической инфраструктуры пока подключили к альтернативным источникам питания.
Также Одесская область обеспечена тепло- и водоснабжением.
Алексей Кулеба отметил, что восстановительные работы продолжаются и в Житомирской области, где агрессоры повредили железнодорожную инфраструктуру, в результате чего пострадали два машиниста, которым сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.
– На месте работают специалисты. Укрзализныця выполняет все необходимые действия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить участок и вернуть движение поездов к графику, – подытожил он.
Напомним, в ночь на 22 декабря российские войска атаковали Украину 86 дронами.