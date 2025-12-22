Российские агрессоры продолжают наносить удары по Одесской области, раздаются взрывы в порту Пивденный. Также россияне активно атакуют энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Взрывы в порту Пивденный: что известно

По словам Алексея Кулебы, Россия пытается разрушить морскую логистику, нанося системные удары по портовой и энергетической инфраструктуре.

Сейчас смотрят

– В порту Пивденный в результате удара возник пожар – загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом. Работники порта и все профильные службы работают на месте, продолжается ликвидация последствий, – рассказал он.

Кулеба добавил, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тысяч абонентов Одесской области.

Он подчеркнул, что аварийные бригады работают над восстановлением, а объекты критической инфраструктуры пока подключили к альтернативным источникам питания.

Также Одесская область обеспечена тепло- и водоснабжением.

Алексей Кулеба отметил, что восстановительные работы продолжаются и в Житомирской области, где агрессоры повредили железнодорожную инфраструктуру, в результате чего пострадали два машиниста, которым сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

– На месте работают специалисты. Укрзализныця выполняет все необходимые действия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить участок и вернуть движение поездов к графику, – подытожил он.

Напомним, в ночь на 22 декабря российские войска атаковали Украину 86 дронами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.