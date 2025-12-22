Російські агресори продовжують завдавати ударів по Одеській області.

Так, лунали вибухи в порту Південний. Також росіяни активно атакували енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Вибухи в порту Південний: що відомо про наслідки

За словами Олексія Кулеби, Росія намагається зруйнувати морську логістику, завдаючи системних атак по портовій та енергетичній інфраструктурі.

– У порту Південний внаслідок удару виникла пожежа – загорілися близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією. Працівники порту та всі профільні служби працюють на місці, триває ліквідація наслідків, – розповів він.

Кулеба додав, що через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тисяч абонентів Одещини.

Він наголосив, що аварійні бригади працюють над відновленням, а об’єкти критичної інфраструктури поки що підключили до альтернативних джерел живлення.

Також Одещина забезпечена тепло- та водопостачанням.

Олексій Кулеба зауважив, що відновлювальні роботи тривають і в Житомирській області, де агресори уразили залізничну інфраструктуру, внаслідок чого постраждало четверо співробітників Укрзалізниці, яким наразі надають необхідну медичну допомогу.

– На місці працюють фахівці. Укрзалізниця виконує всі необхідні дії, щоб у найкоротші терміни відновити ділянку та повернути рух поїздів до графіка, – підсумував він.

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня російські війська атакували Україну 86 дронами.

