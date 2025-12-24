Вибухи в Харкові пролунали вдень 24 грудня внаслідок ракетної атаки РФ по ТЕЦ у найближчому передмісті обласного центру.

Через удар загинула людина, є постраждалі, фіксуються перебої в роботі енергосистеми.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та Харківський міський голова Ігор Терехов.

Росія атакувала ТЕЦ під Харковом: що відомо

Ворог завдав серії прицільних ударів саме по ТЕЦ, що спричинило суттєве падіння напруги в Харкові.

Це безпосередньо вплинуло на теплопостачання та роботу міської інфраструктури.

Через пошкодження енергосистеми тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори.

Транспортні служби працюють над стабілізацією ситуації.

Рух харківським метрополітеном відновлений. Водночас у місті запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії, які застосовує Харківобленерго.

Унаслідок прицільного удару по об’єкту енергетичної інфраструктури загинула одна людина.

Поранення різного ступеня важкості дістали 13 людей. Усі постраждалі госпіталізовані, медики надають їм необхідну допомогу.

Наразі всі профільні служби проводять дефектування обладнання та визначають реальний масштаб руйнувань.

Там, де це технічно можливо, Харків переходить на режим “енергоострова”, щоб мінімізувати наслідки атаки для жителів.

Наслідки влучань уточнюються, роботи з відновлення енергопостачання тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 400-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

